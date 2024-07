De olho no líder Flamengo, Botafogo desafia o Atlético-MG no Engenhão

Na perseguição ao líder Flamengo, o Botafogo tem mais uma pedreira pela frente. O time alvinegro enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 20h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ainda tenta se firmar, já que vem fazendo uma campanha abaixo das expectativas criadas após o título mineiro.

Com 27 pontos, o Botafogo está só atrás do Flamengo e quer se redimir após perder um título que estava nas mãos no ano passado. O clube alvinegro não perde há três partidas e vem de triunfo sobre o Cuiabá por 2 a 1. Em casa, tem apenas a nona melhor campanha, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O Atlético-MG, por outro lado, perdeu do Flamengo por 4 a 2. O time mineiro tem 18 pontos e não vem fazendo jus ao seu elenco, que é apontado como um dos melhores da competição. O foco é buscar os pontos perdidos em casa.

As duas equipes se enfrentaram em 82 confrontos ao todo. O retrospecto favorece o Botafogo, que possui 35 vitórias, enquanto o Atlético-MG venceu 27 jogos e outros 20 duelos terminaram empatados.

No Botafogo, o técnico Arthur Jorge ganhou um reforço de peso. Tchê Tchê está recuperado de uma lesão na canela, treinou normalmente nesta sexta-feira e se colocou à disposição do treinador. No entanto, a expectativa é que fique como opção no banco de reservas.

O treinador indicou que pode fazer algumas alterações, principalmente no setor ofensivo. Damián Suárez e Ponte brigam por posição no lado direito, já Lucas Halter pode ser preservado para a entrada de Barboza. A definição acontecerá pouco antes da bola rolar.

"Temos feito uma boa campanha com bons resultados. Provamos mais de uma vez que somos capazes de brigar pela parte de cima. Imagino que será um jogo muito difícil, mas jogaremos em casa, com o apoio do nosso torcedor. A vitória é o que nos interessa", disse o treinador.

Do lado do Atlético, Gabriel Milito tem alguns problemas. O zagueiro Rômulo foi expulso e terá que cumprir suspensão. A tendência é que dê lugar para Mariano. O time mineiro tem inúmeros desfalques: Guilherme Arana (seleção brasileira); Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Rubens, Alisson e Zaracho, todos no departamento médico.

O treinador aguarda a chegada do meia Alan Franco, que volta ao Brasil para reforçar o Atlético após a eliminação do Equador na Copa América. O jogador deve ser opção.

"Pedir que confie na gente, vai melhorar. Dias melhores virão. Estamos em todas as competições, não tem nada perdido ainda. Vamos levantar a cabeça e buscar a vitória na próxima rodada", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa; Luiz Henrique (Tchê Tchê), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Arthur Jorge.

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).