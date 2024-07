Atlético-GO recebe o Athletico-PR para se reerguer na estreia de Vagner Mancini

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam com objetivos distintos neste domingo, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano tenta ganhar um fôlego na luta contra a degola, enquanto os paranaenses querem se firmar dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa da Libertadores.

O Atlético-GO não vence há cinco jogos, sendo o penúltimo colocado, com 11 pontos. A necessidade da vitória é grande para o time ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento. Na rodada passada, acabou sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 1.

Para dar um novo ânimo ao time, a diretoria confirmou nesta semana o retorno do técnico Vagner Mancini, que já teve boa passagem pelo clube. O estreante, porém, não deve fazer muitas mudanças, devido ao pouco tempo de treino. Como não tem ninguém suspenso, poderá colocar em campo o que tem de melhor.

"Alguma coisa vamos ter que fazer para dar exatamente um choque, que é o nosso objetivo. Fazer com que os atletas entendam que o Atlético-GO pode mais. Para isso, precisamos da ajuda de todos no clube", disse o treinador que até a semana passada estava no comando do Ceará, que disputa a Série B.

O Athletico-PR perdeu para o São Paulo por 2 a 1 na Ligga Arena. Mesmo assim, o time paranaense continuou na briga por Libertadores, com 22 pontos. O clube ainda tenta se adaptar à saída do técnico Cuca. O interino Juca Antonello segue no comando.

O time paranaense tem um desfalque importante. O goleiro Léo Linck foi expulso contra o São Paulo e é desfalque certo. Com isso, o técnico será obrigado a usar o seu terceiro goleiro, já que Bento está com a seleção brasileira na Copa América. Mycael será o titular.

A lista de desfalques ainda conta com o meia Nikão, e os atacantes Cuello e Mastriani. Isso sem contar Cannobio, que também está na Copa América com a seleção do Uruguai. Já o meia Alex Santana está a caminho do Corinthians.

"Precisamos seguir trabalhando, tirar força do grupo, levantar a cabeça e encarar o próximo jogo contra o Atlético-GO. Temos que recuperar os pontos que perdemos em casa. Vamos em busca dessa vitória", disse Juca.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Dal, Baralhas, Roni e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETICO-PR - Mycael; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian, Zapelli e Julimar; Pablo. Técnico: Juca Antonello.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).