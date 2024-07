Internacional reabre o Beira-Rio após dois meses em duelo com o Vasco no Brasileirão

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo, às 18h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto que marca a reabertura do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Novamente em casa, o Colorado quer reencontrar a vitória, enquanto o adversário carioca, embora em bom momento, ainda corre atrás dos primeiros pontos como visitante.

O Internacional não vence há três jogos, mas pontuou nos dois últimos como visitante, empatando com Criciúma e Fluminense, ambos por 1 a 1. Tem 19 pontos, mesmo com dois jogos a menos, e quer se manter perto do G-6. A última vez que atuou no Beira-Rio foi em 28 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. Antes, também superou o Bahia por 2 a 1.

Apesar de não ter contado com seu estádio devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o Internacional conseguiu pontos importantes. Atuando no Estádio Heriberto Hulse, que pertence ao Criciúma, empatou sem gols com o São Paulo e foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1. No Orlando Scarpelli, do Figueirense, superou o Corinthians por 1 a 0.

O técnico Eduardo Coudet vive a expectativa de contar com o retorno de três jogadores: o zagueiro Vitão, o lateral Bustos e o meia-atacante Wesley. Vetados do último jogo, ainda serão reavaliados antes do jogo. Os volantes Thiago Maia e Aránguiz, por outro lado, seguem fora.

O atacante Enner Valencia também é baixa. O Equador foi eliminado da Copa América, mas o jogador viajou para Quito, capital equatoriana, com a seleção nacional e o retorno para Porto Alegre é complexo.

Coudet lamentou a dúvida sobre os desfalques e pediu apoio da torcida. "Os desfalques espero que voltem, mas dependo do departamento médico para montar o time. Mesmo assim faremos um bom jogo em casa. Sempre digo: precisaremos muito da torcida", disse Coudet.

O Vasco vem de resultados importantes dentro de casa, onde venceu na quarta-feira o Fortaleza, por 2 a 0. Com isso, respirou na tabela, chegando a 14 pontos. Entretanto, o retrospecto como visitante é o pior da competição ao lado do lanterna Fluminense: seis derrotas em seis jogos.

A principal dúvida no Vasco, comandado interinamente pelo técnico Rafael Paiva, é o meia Payet. Ele começou como titular no último jogo, mas precisou ser substituído por conta de um incômodo muscular. A tendência é que fique fora, assim como o meia Guilherme Estrella, que sentiu o joelho e vem sendo observado.

Estes, porém, não são os únicos problemas. Vários jogadores estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo: o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o volante Hugo Moura e o atacante David.

Na defesa, que já tinha o desfalque do lesionado João Victor, Rojas deve ganhar chance ao lado de Léo. Por outro lado, Victor Luis e Leandrinho são opções para Lucas Piton, na esquerda. Sforza e Zé Gabriel disputam vaga no meio-campo, que deve ter entrada de JP mais avançado. No ataque, a vaga pode ficar com Rossi.

Paiva elogiou o desempenho do time e até disse estar pronto para assumir o comando vascaíno definitivamente. "Me sinto cada vez mais pronto. Estou sempre à disposição do Vasco, onde a sinergia está sendo muito boa. Teremos desfalques importantes, mas é uma oportunidade para outros jogadores demonstrarem potencial", afirmou.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

INTERNACIONAL - Fabrício; Bustos, Fernando, Vitão e Renê; Rômulo, Wesley, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo e Victor Luís; Zé Gabriel, Mateus Carvalho e JP; Adson, Vegetti e Rossi. Técnico: Rafael Paiva (interino).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).