Fluminense encara Fortaleza no Castelão para tentar iniciar uma reação no Brasileirão

Na lanterna do Campeonato Brasileiro e tentando encontrar um caminho para afastar a crise, o Fluminense vai até a capital cearense para enfrentar o Fortaleza, no domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada. Diferente do time do Rio de Janeiro, o cearense vem fazendo uma campanha regular e quer se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Após 14 jogos, o Fluminense somou apenas sete pontos, com uma vitória, quatro empates e nove derrotas. A situação é tão ruim que, mesmo se vença este jogo, ainda continuará na lanterna, porque Atlético-GO e Grêmio somam 11 pontos cada. A igualdade por 1 a 1 com o Internacional, quarta-feira no Maracanã, marcou a estreia do técnico Mano Menezes, que substituiu Fernando Diniz para 'apagar o incêndio' nas Laranjeiras.

O Fluminense tem vantagem no retrospecto contra o Fortaleza. Foram 23 partidas, com 11 vitórias, cinco empates e apenas sete derrotas. O time tricolor se apega nos números para começar a sua reação.

"Vamos jogo a jogo. Os jogos todos têm um caráter extremamente decisivo. Vamos jogar dois (fora de casa) e depois temos uma parada de dez dias que vai ser muito valiosa. Jogar nesse lugar da tabela que a gente está, ponto é ponto. Já vimos uma leve evolução e vai ser daqui para cima", afirmou Mano Menezes.

O técnico terá alguns problemas para escalar o time. O volante André e o lateral Diogo Barbosa estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Marcelo seria o substituto pelo lado esquerdo de campo, mas vem se recuperando de dores musculares na coxa e ainda é dúvida. O departamento médico, inclusive, está lotado, e conta ainda com o zagueiro Felipe Melo, os meias Lima e Terans e os atacantes Marquinhos e Lelê.

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, mas continua próximo da zona de Libertadores, com 20 pontos. Como mandante, está invicto. Foram sete partidas, com quatro vitórias e três empates, mostrando a força do time diante de sua torcida, que deve, de novo, comparecer em grande numero ao Castelão. A previsão é de um público superior a 30 mil torcedores.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também tem problemas para definir seu time. O volante Hércules está suspenso, enquanto o atacante Moisés está lesionado e não deve voltar ao time tão já. Kauan e Matheus Rossetto brigam pela posição no meio de campo.

"Tivemos alguns erros e procuramos consertá-los. O campeonato é muito parelho. A posição do Fluminense não representa o poderio do time. Precisamos tratar a partida com total seriedade para voltarmos a vencer", disse Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Kauan) e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e João Henrique (Marcelo); Gabriel Pires, Alexsander, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).