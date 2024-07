Vitória enfrenta Criciúma para se recuperar e confirmar evolução no Brasileirão

Após levar um balde de água fria em São Paulo, o Vitória volta a campo neste domingo, no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), quando a partir das 18h30, encara o motivado Criciúma, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, o time baiano aparece com 12 pontos, na 16ª colocação, com o mesmo número do Corinthians, primeiro da zona de rebaixamento. O Criciúma tem 16, em 12º lugar.

O histórico do confronto é extenso e mostra bastante equilíbrio. Em 32 encontros, o Vitória tem 12 triunfos e 39 gols marcados, contra 10 dos catarinenses, que anotaram 38 gols, e mais 10 empates. Na última vez em que se enfrentaram, o Criciúma venceu por 1 a 0 pela 31ª rodada da Série B de 2023.

O último resultado do atual campeão da Série B ainda não foi digerido pelos jogadores. Na Neo Química Arena, o Vitória foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 2, sofrendo o terceiro gol nos acréscimos, e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, vendo o adversário paulista encostar na pontuação.

O prejuízo não parou por aí. Caio Vinícius, que estava jogando improvisado como zagueiro, saiu de campo lesionado e será desfalque. Além dele, Dudu recebeu o terceiro amarelo e está suspenso.

O técnico Thiago Carpini deve novamente improvisar no setor defensivo. A tendência é de que Willean Lepo jogue como zagueiro e Raúl Cáceres ocupe a lateral direita. Reynaldo também pode ser o zagueiro titular.

Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo seguem vetados pelo departamento médico e são baixas. A boa notícia é que o volante Léo Naldi, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, retorna ao time titular.

"Nosso time está evoluindo, tanto que não mereceu perder para o Corinthians. Por duas vezes nós buscamos o empate e jogamos de igual para igual. Esta evolução, com certeza, vai nos tirar desta situação complicada na tabela. Os resultados positivos vão começar a entrar", disse o técnico Carpini.

O Criciúma vive um momento melhor. Após a derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, o time catarinense empatou por 1 a 1 com o Internacional e venceu o Cruzeiro em seus domínios por 1 a 0 na última rodada, acendendo a esperança de uma vitória fora de casa.

Enquanto o adversário tem uma série de baixas, Cláudio Tencati não perdeu ninguém e ainda deve ter novidades. Fellipe Mateus se recuperou de lesão e está de volta. Desta forma, o time deve ter a mesma formação que venceu em casa. "Nós temos um time equilibrado, porém, todos jogos são importantes e decisivos. Temos que manter esta pegada, jogo a jogo", disse Tencati.

O meia Allano, que é reserva, é a única baixa porque acabou expulso. O meia Felipe Vizeu segue em transição após lesão na coxa, enquanto Tobias Figueiredo, ainda continua vetado pelo departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA X CRICIÚMA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Willean Lepo (Reynaldo), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Luan Santos, Léo Naldi e Matheusinho; Lucas Esteves e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Miguel Trauco; Barreto, Fellipe Mateus (Ronald), Marcelo Hermes e Matheusinho; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).