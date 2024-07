Sinner e Alcaraz vencem e avançam às quartas de final de Wimbledon

Principais favoritos na parte de cima da chave masculina de Wimbledon, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz venceram suas partidas neste domingo e avançaram às quartas de final do Grand Slam inglês. Se vencerem suas próximas partidas, o líder do ranking e o número três do mundo se enfrentam nas semifinais.

O número um do mundo não teve problemas para derrotar Ben Shelton, dos EUA, que vinha de uma maratona de 15 sets nas três primeiras rodadas. Sinner marcou 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (11/9), em 2 horas e 9 minutos. "Foi um jogo muito duro, especialmente no terceiro set", afirmou o italiano. "Estes jogos podem se prolongar muito, então estou satisfeito por fechá-lo em três sets."

Shelton, 14º do ranking, busca um feito histórico contra Sinner. Nunca na história dos Grand Slams um tenista conseguiu vencer quatro partidas seguidas em cinco sets. Ele voltou à quadra cerca de 24 horas depois de selar sua vitória, marcada por interrupção pela chuva, sobre Denis Shapovalov na terceira rodada. Na próxima rodada, Sinner encara Daniil Medvedev, que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov, que abandonou o jogo quando perdia por 3/5.

Atual campeão, Alcaraz precisou de exatas 3 horas para vencer o francês Ugo Humbert por 3 a 1 (6/3, 6/4, 1/6 e 7/5). "Senti que realmente joguei em alto nível", afirmou o espanhol. "Tentei lutar em todas as bolas, todos os pontos."

Um peculiaridade marcou o confronto. Humbert é canhoto. Na primeira e única vez que Alcaraz havia enfrentado um tenista que usa a mão esquerda na grama, ele saiu derrotado. No mês passado, Jack Draper marcou 2 a 0 na segunda rodada do Torneio de Queen's. "Jogar contra canhoto é sempre complicado", afirmou Alcaraz. "Em Queen's joguei pela primeira vez contra um canhoto na grama e aprendi um pouco naquela partida."