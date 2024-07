Mano vê 'jogo digno' do Flu

Em seu segundo jogo pelo Fluminense, Mano Menezes, conheceu sua primeira derrota pelo clube carioca. O treinador afirmou que sua equipe teve um comportamento digno no Castelão, apesar do resultado negativo diante do Fortaleza, mas admitiu a inferioridade contra o Leão do Pici.

"É o primeiro passo para o momento em que estamos. Vir aqui e brigar pelo resultado. Nos outros fundamentos, estivemos muito parelhos. Mas quando chegamos no último terço, ficou a diferença nos trabalhos. O Fortaleza tinha uma ideia clara do que fazer para acabar as jogadas", disse.

"Não fizemos treinos suficientes ainda para resolver esses problemas defensivos e ofensivos. Vamos conseguir fazer isso depois do jogo contra o Criciúma, onde vamos parar por dez dias. Ficamos chateados porque o momento é onde tudo custa caro. Mas temos que saber o que vamos cobrar e como vamos nos cobrar. Mostrar o caminho para as soluções. Eles acreditarem nesse caminho, juntos", opinou o treinador.