Interino do Corinthians lamenta falta de pontaria contra Cruzeiro: 'Estratégia funcionou'

Técnico interino do Corinthians, Raphael Laruccia afirmou que a estratégia montada para enfrentar o Cruzeiro neste domingo funcionou apesar de o confronto no Mineirão ter terminado 3 a 0 para o time mineiro.

"De uma maneira geral a estratégia funcionou", afirmou Laruccia, completando que o placar elástico deixou a falsa sensação de superioridade do adversário. "O que diferenciou bastante é que eles foram mais felizes acertando o alvo. Foram 12 finalizações do Cruzeiro, e 11 para nós. Mostra um certo equilíbrio, e temos de ter essa consciência."

Após vencer o Vitória na quinta-feira, o Corinthians tinha a chance de deixar a zona de rebaixamento neste domingo, mas permanece na 17ª posição com 12 pontos em 15 rodadas. "Falta tempo para trabalhar e para treinar", afirmou ele. "Temos descansado e conversado bastante, mas não conseguimos treinar. São dois dias entre um jogo e outro. É muita conversa, tentar montar estratégias olhando o que o adversário pode oferecer."

No primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0, o Corinthians chegou a marcar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. "O segundo gol (do Cruzeiro) ainda tem o componente de ter saído depois do gol anulado. A gente sai de um 1 a 1 e o jogo vira para 2 a 0", afirmou o técnico, que lamentou a perda de concentração com a situação.

"Isso acontece também um pouco devido ao desgaste. A gente vem numa sequência de dois jogos com um dia de descanso a menos que o adversário", completou Laruccia, lembrando que o Cruzeiro jogou na quarta-feira, diante do Criciúma, em Santa Catarina.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Vasco, em São Januário, na quarta-feira. O time do Rio venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo na reabertura do Beira-Rio após as enchentes no Rio Grande do Sul.