Sport vence em Campinas, entra no G-4 da Série B e afunda Guarani na lanterna

No duelo dos opostos, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport confirmou o favoritismo e superou o lanterna Guarani por 1 a 0, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A equipe pernambucana entrou no G-4, a zona de acesso à primeira divisão, da tabela.

O gol isolado de Zé Roberto fez o Sport subir para o terceiro lugar, com 23 pontos. Já o Guarani chegou ao 10º jogo seguido sem vitória e continua na lanterna, com apenas seis pontos, a 10 do Amazonas, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Afundado na lanterna, o Guarani começou a partida marcando alto e tentando ser agressivo, mas o Sport foi quem criou a primeira grande oportunidade. Gustavo Coutinho finalizou rasteiro e Vladimir espalmou para o meio da área, mas Léo Santos tirou o rebote pela linha de fundo.

A situação do Guarani ficou mais difícil aos 31 minutos. Yan entrou forte em Chrystian Barletta e foi amarelado, mas o árbitro voltou atrás depois de ser chamado pelo VAR e expulsou o lateral bugrino.

O Sport não soube aproveitar a vantagem numérica para terminar o primeiro tempo na frente do placar e ainda viu o Guarani criar uma boa oportunidade. Jefferson arriscou de fora da área e Caíque França espalmou para escanteio.

Depois do intervalo, o Sport seguiu encontrando dificuldades para furar a marcação do Guarani, que quase abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. Airton escapou em velocidade pelo lado direito, puxou para o meio e bateu rasteiro. A bola tocou na trave de Caíque França e não entrou.

Sentindo o bom momento do time, a torcida bugrina cantava alto no Brinco de Ouro da Princesa. Aos poucos, até pelo cansaço dos jogadores do Guarani, o Sport controlou a posse da bola e conseguiu abrir o placar aos 31 minutos.

Gustavo Coutinho furou na marca do pênalti e a bola sobrou para Zé Roberto, que não desperdiçou. A partida ficou aberta. O Guarani assustou na finalização de Lucas Paraizo e Fábio Matheus exigiu boa defesa de Vladimir. A derrota fez os jogadores bugrinos saírem de campo vaiados pelos torcedores.

Os times voltam a campo no sábado, 13, pela 15ª rodada. O Guarani visita o Novorizontino, às 15h30, no estádio Ismael Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, e o Sport recebe o América-MG, às 17 horas, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 1 SPORT

GUARANI - Vladimir; Yan, Léo Santos, Lucas Adell e Jefferson; Lucas Araújo (Anderson Leite), Matheus Bueno, Marlon (Lucas Paraizo) e Bruno Oliveira (Pedro Manoel); Airton (Vinicius Yuji) e Caio Dantas (Reinaldo). Técnico: Pintado.

SPORT - Caíque França; Pedro Martins (Zé Roberto), Alisson Cassiano (Dieguinho), Luciano Castán e Chico (Riquelme); Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortíz (Fábio Matheus), Lucas Lima (Luciano) e Chrystian Barletta; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

GOL - Zé Roberto, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Araújo e Jefferson (Guarani); Luciano Castán, Zé Roberto e Alisson Cassiano (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Yan (Guarani).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 41.370,00.

PÚBLICO - 3.660 pagantes (4.286 no total).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).