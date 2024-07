Maranhão goleia Moto Club em rodada marcada por vitórias de líderes na Série D

A goleada do Maranhão-MA sobre o Moto Club-MA por 5 a 1 foi um dos destaques, neste domingo, da 12ª rodada da Série D do campeonato Brasileiro. O Maranhão lidera o Grupo A2. Outros cinco líderes também venceram, como o Treze-PB, no Grupo A3, o Itabaiana-SE, no Grupo A4, o Brasiliense-DF, no Grupo A5, e o Cianorte-PR, no Grupo A8.

No Grupo A2, o destaque ficou para a goleada do líder Maranhão-MA, com 21 pontos, por 5 a 1 em cima do rival Moto Club-MA, sexto, com 15, e ainda sonhando com uma vaga. Pelo Grupo A4, o Itabaiana-SE abriu vantagem na liderança, com 26, ao ganhar por 2 a 0 do Petrolina-PE, vice-lanterna, com 10.

O líder Treze-PB confirmou o seu favoritismo atuando em João Pessoa (PB), onde venceu por 2 a 1 do Maracanã-CE, eliminado com nove pontos no Grupo A3. O Treze segue líder, mas agora com 27 pontos, seguido pelo Iguatu-CE, com 24, após vencer fora por 1 a 0 o Atlético-CE, quarto, com 17. O América-RN é o terceiro colocado após ganhar por 2 a 0 do Santa Cruz-RN.

Líder do Grupo A5, com 26, o Brasiliense-DF fez a lição de casa ao bater por 3 a 1 o Real Brasília, lanterna, com seis. No Grupo A8, o Cianorte-PR manteve a liderança, com 21, ao ganhar por 2 a 1 do Brasil-RS, quinto, com 14.

O Maringá se deu mal no Grupo A7, perdendo por 3 a 2 para o Costa Rica-MS, no Laertão, no interior do Mato Grosso do Sul. O Maringá, já classificado, segue líder com 26 pontos, enquanto o Costa Rica agora tem 20 pontos mesma pontuação da Inter de Limeira que perdeu por 1 a 0 para o Água Santa, agora quarto, com 19.

Confira os jogos de domingo da 12ª rodada da Série D:

DOMINGO

Brasiliense-DF 3 x 1 Real-DF

Anapolina-GO 3 x 1 Capital-TO

Tocantinópolis-TO 1 x 1 Fluminense-PI

Altos-PI 1 x 2 River-PI

Maranhão-MA 5 x 1 Moto Club-MA

Potiguar-RN 0 x 1 Sousa-PB

Treze-PB 2 x 1 Maracanã-CE

Atlético-CE 0 x 1 Iguatu-CE

Itabaiana-SE 2 x 0 Petrolina-PE

Juazeirense-BA 2 x 1 Jacuipense-BA

Costa Rica-MS 3 x 2 Maringá-PR

Brasil-RS 1 x 2 Cianorte-PR

Cascavel-PR 0 x 3 Barra-SC

Porto Velho-RO 1 x 1 Manauara-AM

ASA-AL 1 x 2 CSE-AL

Crac-GO 2 x 0 Iporá-GO

Concórdia-SC 1 x 1 Hercílio Luz-SC

América-RN 2 x 0 Santa Cruz-RN

SEGUNDA-FEIRA

16h

Trem-AP x São Raimundo-RR

20h

Retrô-PE x sergipe-se

TERÇA-FEIRA

20h

Cametá-PA x Águia de Marabá-PA