Fogão embalou

Com dois belos gols marcados um em cada tempo, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 0, na noite de ontem, no Nilton Santos, e reduziu a diferença para o Flamengo no Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 30 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, e com um a menos que o Rubro-Negro, que empatou com o Cuiabá no sábado, mas segue na liderança.

Os gols foram marcados por Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. O Botafogo foi superior durante toda a partida e teve sua vida facilitada após a expulsão de Igor Rabello aos 24 minutos do primeiro tempo.

A partida começou e rapidamente o Botafogo saiu na frente do placar. Com apenas 12 minutos, Luiz Henrique trouxe a bola da direita para o meio e acertou um belíssimo chute de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro do Atlético-MG, Matheus Mendes.

Na segunda etapa, o Glorioso controlou o jogo e foi letal para terminar de assar o Galo no Engenhão. Aos 33 minutos, Damián Suárez cruzou, a defesa do Atlético-MG afastou parcialmente, e Cuiabano acertou um belo chute de fora da área fazendo o segundo. Nos acréscimos, ainda teve tempo para mais um golaço. De volta após disputar a Copa América, Savarino acertou belíssimo chute de fora da área e deu números finais para a vitória alvinegra.