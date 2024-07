Fagner renova até 2026 e enfatiza o desejo de encerrar a carreira no Corinthians

Em meio à turbulência causada pela derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, no último domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians anunciou a renovação de contrato do lateral Fagner até 2026. O clube, que liberou seus principais jogadores ao longo do ano, vê no atleta um líder para guiar o clube neste momento difícil. Seu vínculo anterior tinha validade até o final do ano.

"Estou muito feliz. Quero agradecer pelo apoio da diretoria e dos torcedores. Feliz por estar no clube que me criou e me formou. Quem sabe não será o clube no qual vou encerrar esse ciclo. Estou muito motivado e na esperança de fazer um bom trabalho. Espero voltar o quanto antes para poder ajudar", disse o lateral.

A renovação de contrato era um desejo do próprio atleta, que já deu várias declarações sobre não se enxergar longe do Corinthians, clube no qual defende desde 2014, quando retornou após passar por PSV Eindhoven, da Holanda, Vitória, Vasco, e Wolfsburg, da Alemanha.

Fagner tem 562 jogos pelo Corinthians - o sétimo com mais partidas pela equipe -, com 264 vitórias, 153 empates e 145 vitórias, além de 12 gols marcados. Até agora, foram cinco títulos conquistados com a camisa alvinegra: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017); e três estaduais (2017 a 2019).

Com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, Fagner vem desfalcando o Corinthians há cerca de um mês. Ainda sem o atleta, o time paulista volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vasco, às 19h, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com duas vitórias, seis empates e sete derrotas, em 15 partidas realizadas, o Corinthians ocupa o 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O Cuiabá, em 16º, tem 14.