Memória de quem viu de perto

Entre tantas crianças que foram tomadas pela tristeza da goleada, estava Pedro Mesquita, na época com 10 anos e hoje com 20. O mineiro não só marcou presença na partida como entrou em campo com o goleiro Júlio César. Ele tentou descrever ao MEIA HORA tudo o que viveu naquela tarde.

"Quando os gols começaram a sair, todo mundo ficou em choque e o Mineirão se calou. Clima de velório. Na época, fui muito zoado pelos meus amigos. No dia seguinte, falaram na escola que eu era pé frio, que o Júlio César tomou sete gols porque eu encostei na mão dele", revelou Pedro.