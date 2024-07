Vasco anuncia Carlos Amodeo, ex-Coritiba, como novo CEO da SAF

O Vasco anunciou nesta segunda-feira dois novos profissionais para integrar a diretoria administrativa da SAF do clube. Um deles, Carlos Amodeo, será o novo CEO, em substituição Lúcio Barbosa, que deixou o clube no mês passado. Já Raphael Vianna vai assumir o cargo de CFO, voltado para a parte financeira da gestão.

"Com uma sólida experiência em gestão corporativa, além de carregar no currículo a atuação como CEO do Grêmio e Coritiba, o advogado Carlos Amodeo foi reconhecido com o melhor CEO de clubes de futebol, em 2018 e 2019, pelo Conafut", divulgou o clube carioca, ao anunciar seu novo CEO.

Amodeo vinha exercendo justamente a função de CEO da SAF do Coritiba até semana passada. Ele teria deixado o clube paranaense em comum acordo com a direção. Ele terá ao seu lado Raphael Vianna, que vai ocupar o cargo que era exercido por Kátia dos Santos até o mês passado.

"Raphael Vianna, por sua vez, é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como Diretor Financeiro do Cruzeiro SAF, onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube", informou o Vasco.

As contratações foram feitas pelo presidente do Vasco, o ex-jogador e ex-comentarista de TV Pedrinho, que vem gerindo também a SAF do clube desde que a 777 Partners, ex-gestora da SAF do Vasco, foi afastada do clube por decisão da Justiça.