Técnico português é detido por insulto racista após jogo feminino de futebol em Salvador

O técnico português Hugo Duarte, da equipe feminina do JC Amazonas, foi detido nesta terça-feira após ser acusado de proferir insultos racistas contra Suelen, zagueira do Bahia. Após o empate sem gols no estádio de Pituaçu, na noite de segunda-feira, Suelen relatou que foi alvo de injúria racial.

"A naturalização que se foi proferida mais de uma vez pela expressão racista 'macaca' tenta silenciar a minha figura como mulher preta no esporte, porém o ato denúncia é a arma que tenho para combater o racista", escreveu Suelen nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e Duarte foi levado à Central de Flagrantes da primeira delegacia. Suelen foi ao local acompanhada de um dirigente e um advogado criminalista do Bahia e de outras jogadoras e funcionários que se apresentaram como testemunhas.

Em nota, o JC afirmou que "repudia qualquer ato de racismo ou injúria racial contra qualquer pessoa". O Bahia classificou o episódio como lamentável, manifestou solidariedade a Suelen e cobrou "resposta à altura da gravidade do assunto, reiterando compromisso na luta contra qualquer tipo de discriminação".

O encontro entre Bahia e o JC Amazonas era o jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time baiano venceu o confronto por 2 a 0 no placar agregado e garantiu uma vaga na elite do futebol brasileiro.