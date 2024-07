Atacante Estupiñan deixa o Bahia e retorna ao futebol inglês

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, perdeu uma opção para armar o ataque de sua equipe. O clube anunciou nesta terça-feira que o centroavante colombiano Oscar Estupiñan está deixando o elenco do quinto colocado no Brasileiro.

"O jogador retornará ao Hull City, clube inglês com o qual o atleta tem contrato em definitivo e solicitou seu retorno", afirmou comunicado do Bahia. Estupiñan chegou a Salvador em fevereiro do ano passado, por empréstimo, e tinha contrato até o final de 2024. O Hull City disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.

O atacante de 27 anos disputou 21 jogos pelo Bahia, marcou 8 gols e conseguiu 1 assistência. A melhor atuação de Estupiñan aconteceu no jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano, em março, contra o Jequié, quando marcou 3 gols na vitória por 4 a 1.

Estupiñan foi titular na estreia do Bahia no Brasileiro na derrota por 2 a 1 para o Internacional. Ele jogou 45 minutos no Beira-Rio e depois foi para o banco de reservas. Entrou em 10 das outras 14 partidas do time no campeonato e marcou 3 gols e 1 assistência.

"O atleta retorna para Salvador e não estará disponível para o jogo em Curitiba", completou o anúncio do Bahia, que enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira.