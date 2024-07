Athletico-PR confirma contratação do técnico uruguaio Martín Varini

O Athletico-PR oficializou na noite desta terça-feira a contratação de Martín Varini como seu novo técnico para a sequência da temporada. O uruguaio de 32 anos chegou ao CAT Caju ao lado dos auxiliares Alejandro Toyos, Nicolás da Costa e Vinícius Rovaris, e já teve o primeiro contato com o elenco.

Varini comandou o Defensor Sporting-URU nesta temporada, somando 22 jogos e 11 vitórias. Também comandou as categorias de base do clube entre 2016 e 2020. Em 2021, teve sua primeira experiência como técnico no Rentistas, também do Uruguai. Em 2022 e 2023, trabalhou no Brasil como auxiliar-técnico de Paulo Pezzolano no Cruzeiro. Depois teve a mesma função no Real Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno na Espanha.

O novo técnico vai substituir Cuca, que deixou o cargo há duas semanas. Fernando Diniz e o português Carlos Carvalhal foram outros cotados.

No Brasileirão, o Athletico-PR tem 25 pontos e ocupa o sexto lugar. Na quarta-feira, às 19h, recebe o Bahia na Ligga Arena, pela 16ª rodada, ainda sem Varini. O time também está vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.