Trio é alvo de clube português

A base do Flamengo vem atraindo os olhares do Leixões, de Portugal. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube europeu demonstrou interesse nas contratações do zagueiro Diegão e do atacante Werton, ambos com 20 anos.

Além do desejo pela dupla, o Leixões também manifestou interesse em contratar em definitivo o zagueiro Noga, de 22 anos, que atuou por empréstimo na última temporada. A opção de compra é de 375 mil euros (2,2 milhões de reais) por 50% dos direitos econômicos.

Do trio, o único que integra o time profissional do Flamengo atualmente é Werton.