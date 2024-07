Mirassol acaba com jejum de vitórias, bate CRB e encosta no G-4 da Série B

O Mirassol conseguiu acabar com um jejum de vitórias que já durava quatro jogos para encostar na briga pelo G-4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, no duelo que fechou a 14ª rodada, recebeu e venceu o CRB por 1 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Dellatorre, no final do segundo tempo, fez o gol da vitória do time paulista.

Com o resultado, o Mirassol subiu quatro colocações na tabela e agora aparece em sexto, com 22 pontos. Apenas um atrás do Sport, que tem 23, e é o primeiro time dentro da zona de acesso. Já o CRB vive uma situação totalmente diferente. Com apenas 13 pontos, o time alagoano está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Como atenuante, tem dois jogos a menos que a maioria dos rivais.

Apesar do Mirassol ter tido mais posse de bola durante todo o primeiro tempo e ter dominado as jogadas ofensivas dos primeiros minutos, foi o CRB quem criou as melhores chances de abrir o placar. Mas antes o time paulista levou perigo com Dellatorre, aos nove minutos. Ele recebeu na entrada da área, girou para cima da marcação e bateu de fora da área, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

A resposta do CRB veio em duas jogadas bastante parecidas, aos 34 e 40 minutos. Em ambas, Léo Pereira invadiu a área pela direita e bateu firme. Mas, em nas duas jogadas, Alex Muralha fechou o ângulo e fez boas defesas, salvando o Mirassol. Na volta do segundo tempo, o CRB chegou a balançar às redes aos cinco minutos, mas teve o gol anulado. Gegê cobrou escanteio na área e Fábio Alemão mergulhou bonito para mandar a bola no ângulo, mas acabou fazendo falta no zagueiro e a jogada foi invalidada. Do outro lado, o Mirassol tentava responder, porém, pecava demais nos passes.

Mas, aos 39, conseguiu balançar as redes para sair com a vitória. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Fernandinho no canto esquerdo, que cruzou na cabeça de Dellatorre, que se antecipou da marcação e encobriu Matheus Albino, que nada pôde fazer. O CRB até tentou empatar, mas sem sucesso.

Agora os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 15ª rodada da Série B. Na sexta-feira (12), o Mirassol visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h. No sábado (13), o CRB recebe o Coritiba, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 1 X 0 CRB

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Alex Silva; Gabriel (Neto Moura), Danielzinho e Isaque (Chico Kim); Negueba (Quirino), Dalletorre (Wanderson) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Heron (Matheus Ribeiro); Falcão (Mike), João Pedro, Caio César (João Neto) e Gegê; Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Dellatorre, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva, Dellatorre e Lucas Gazal (Mirassol) e Saimon (CRB).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 33.570,00.

PÚBLICO - 1.671 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).