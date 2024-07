Em jogo atrasado, Inter e Juventude iniciam disputa por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Mais de dois meses depois, Internacional e Juventude iniciam a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O jogo de ida da 3ª fase está marcado para as 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A volta está marcada para o próximo sábado, dia 13, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). As partidas estavam marcadas inicialmente para o mês de maio, mas foram adiadas por causa das enchentes nas várias cidades no Rio Grande do Sul.

Palco do jogo desta quarta, o Beira-Rio foi tomado pelas águas e só voltou a receber um jogo oficial no domingo, na derrota do Inter para o Vasco, por 2 a 1, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O resultado aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Eduardo Coudet. Sem vitória nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o time da capital vai encontrar uma torcida sem paciência.

"Quando não ganhamos, isso acontece. Como blindar? Não tem maneira de blindar. Sabemos que o clima não vai ser o melhor para iniciar o jogo. É o que acontece quando não se ganha. Não é uma situação bonita para ninguém. Ninguém gosta de vaias, mas no futebol acontecem essas coisas", disse Coudet.

Para essa partida, o Inter tem o reforço do atacante Enner Valencia, de volta após a eliminação da seleção do Equador na Copa América. Existe também a expectativa da liberação do volante Thiago Maia, recuperado de um problema muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, o goleiro Rochet e o atacante Borré seguem na competição com Uruguai e Colômbia, respectivamente. No gol, Anthoni assume a vaga de Fabrício, que já atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu-RJ. Por causa do protocolo de concussão, o lateral-esquerdo Renê aumenta a lista de desfalques. Ele sofreu um choque de cabeça com o zagueiro vascaíno, Robert Rojas, no domingo.

Diferente do rival, o Juventude chega animado para o jogo depois de ter vencido o Grêmio, por 3 a 0, no domingo, pelo Brasileirão. O técnico Roger Machado será forçado a fazer uma mudança na defesa. Lesionado, Danilo Boza dá lugar para Rodrigo Sam.

"Com essa vitória (sobre o Grêmio), ganhamos confiança para esses dois confrontos contra o Internacional", afirmou Roger Machado, que espera um duelo equilibrado, principalmente pelos dois times terem uma estrutura parecida.

Nesta temporada os dois já estiveram frente a frente numa decisão de mata-mata. Aconteceu nas semifinais do Campeonato Gaúcho quando empataram duas vezes - 0 a 0 em Caxias e 1 a 1 em Porto Alegre - e o Juventude ficou com a vaga na final na decisão por pênaltis, ao vencer a disputa por 6 a 5.