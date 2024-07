Athletico-PR e Bahia se enfrentam de olho nas primeiras posições do Brasileirão

Athletico-PR e Bahia fazem um duelo direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 16ª rodada. Ambos estão na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores e querem entrar também na briga pelo título.

O técnico interino Juca Antonello fará a sua última partida como treinador do Athletico-PR porque o uruguaio Martín Varini foi confirmado como novo técnico do time na noite de terça-feira. O uruguaio de 32 anos chegou ao CAT Caju ao lado dos auxiliares Alejandro Toyos, Nicolás da Costa e Vinícius Rovaris, e já teve o primeiro contato com o elenco. Apesar de anunciado, ele não comandará a equipe nesta quarta.

O clube de Curitiba vem de vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia, resultado que o levou para o sexto lugar, com 25 pontos, seis atrás do líder Flamengo. Já o Bahia, principal surpresa da competição, vem de derrota para o Palmeiras por 2 a 0. O time nordestino se destaca neste Brasileirão, mas continua tendo dificuldades quando joga longe de Salvador. Na tabela, é o quinto colocado, com 27 pontos.

O Athletico defende um tabu contra o Bahia. O time paranaense não perde do rival desde 2021, quando foi derrotado por 2 a 0. Desde então foram quatro partidas, com três triunfos e um empate.

Do lado do Athletico, o técnico tem apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Esquivel está suspenso pelo acúmulo de cartões e não poderá estar em campo. Fernando, que já foi titular diante do Atlético-GO, seguirá no time.

Mas há uma boa notícia. O goleiro Bento está de volta após disputar a Copa América com a seleção brasileira. Como não joga há um mês, ele deve estar sentindo falta de ritmo, no entanto, tem grandes chances de iniciar jogando. Canobbio, por sua vez, continua com a seleção do Uruguai.

"Estando como técnico ou não, a intenção é sempre tentar ajudá-los a subir de nível individualmente e, principalmente hoje, como comandante, em forma de equipe. Para mim está sendo muito natural, estou aproveitando cada momento, cada dia como se fosse o último, por estar em um grande clube, por ter todas as condições para fazer um bom trabalho, por ter atletas de muito bom nível, que respeitam o trabalho, que estão comprando a ideia, que a cada partida se esforçam de todas as maneiras para que a gente saia com o resultado de vitória", disse Juca.

O Bahia tem vários desfalques, dentre eles estão Nicolás Acevedo (em recuperação após cirurgia no joelho), David Duarte (gripe) e Santiago Arias (com a seleção colombiana na Copa América), além do atacante Estupinán, que pediu para deixar o clube e deve retornar ao futebol inglês.

"Os caras estão esgotados, e daqui a três dias temos jogo, e três dias temos outro. Você tira, não tira, mantém, não mantém, corre risco de lesão. Não decidi ainda o que fazer, mas vamos buscar ter os melhores em campo para aquele momento", disse Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR X BAHIA

ATHLETICO-PR - Bento; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Christian, Fernandinho e Zapelli; Pablo e Julimar. Técnico: Juca Antonello (interino).

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).