Grêmio desafia um Cruzeiro em ascensão tentando deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam com objetivos distintos no Brasileirão, nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), na abertura da 16ª rodada. Enquanto o time gaúcho quer deixar a zona de rebaixamento, o mineiro busca se aproximar dos líderes.

O Grêmio vem de dois tropeços dolorosos. Após estar vencendo o Palmeiras por 2 a 0, viu o adversário empatar por 2 a 2. Na rodada passada, perdeu para o Juventude por 3 a 0, desgastando ainda mais a posição do técnico Renato Gaúcho. No momento é o 18º colocado da tabela, com 11 pontos. A seu favor estão as duas partidas a menos em comparação aos seus principais rivais na luta contra o rebaixamento.

Já o Cruzeiro está em alta. O time celeste venceu o Corinthians por 3 a 0 e saltou para o sétimo lugar, com 23 pontos. Nos bastidores, o executivo Alexandre Mattos reforçou o elenco que começa a sonhar com vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O jogo será em Caxias do Sul, pois o Grêmio ainda não retomou as atividades em seu estádio, diferentemente do rival Internacional, que já atuou no Beira-Rio na rodada passada. A previsão é que a Arena do Grêmio seja utilizada novamente em meados de agosto ou início de setembro.

Para o duelo, Renato Gaúcho não poderá contar com o atacante Soteldo. Marcado por problemas extracampo no Santos, o meia-atacante pediu dispensa após disputar a Copa América com a Venezuela para resolver problemas particulares, mas foi visto na praia e não se reapresentou na data marcada. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema.

Quem também está fora da lista dos relacionados é JP Galvão. Muito criticado pela torcida, o atacante pediu liberação para voltar à Turquia antecipadamente. Ele tinha contrato até o fim de julho, mas optou por retornar ao Fenerbahçe devido à pressão. Há ainda vários jogadores do departamento médico, a exemplo do lateral Fábio, e dos atacantes André e Diego Costa, a sua principal contratação para a temporada .

"Disso não adianta, vocês vão achar que estou sendo repetitivo, mas o Grêmio vai sair dessa situação fácil. Essa é a palavra que eu coloco: fácil. Até porque não é nada desesperador, o Grêmio está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento, tem dois jogos a menos. No momento que trabalha em um clube grande como o Grêmio, sempre vai haver cobranças, é normal", disse o treinador.

O Cruzeiro também tem desfalques importantes. O técnico Fernando Seabra não terá o lateral-esquerdo Marlon, que sofreu uma lesão no ombro e na região do peitoral diante do Corinthians, e o volante Lucas Silva, suspenso pelo acúmulo de cartões.

Por outro lado, o zagueiro João Marcelo retorna de suspensão. Na esquerda, Kaiki treinou entre os titulares. Já o meio de campo deverá ser formado por Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira, principalmente destaque no Brasileirão.

O clube ainda não poderá utilizar os reforços contratados para esta janela de transferências. Eles estarão aptos a partir da próxima rodada, no final de semana. "Temos que ter muito claro que existe um processo de desenvolvimento da equipe. Não é porque perdeu em Criciúma (1 a 0) que está tudo errado. E não é porque ganhamos do Corinthians (3 a 0) que está tudo certo. Estamos em um processo de evolução", disse Seabra.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X CRUZEIRO

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Cristaldo, Villasanti, Pepê e Edenílson; Gustavo Nunes e Pavón. Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).