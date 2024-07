De Minaur desiste de Wimbledon por causa de lesão e Djokovic avança às semifinais

O tenista Alex De Minaur anunciou, nesta quarta-feira, que desistiu de disputar a partida de quartas de final de Wimbledon por causa de uma lesão no quadril. O confronto seria contra Novak Djokovic que, com a saída forçada do australiano, já está nas semifinais do torneio inglês.

De Minaur sofreu o problema no final da partida das oitavas de final, quando derrotou Arthur Fils. Ele sofreu um pequeno rompimento da cartilagem fibrosa localizada na região do quadril.

"Senti um estalo alto durante os três últimos pontos da minha partida contra o Fils. O exame confirmou a lesão e indicou ainda que, seu eu pisasse em quadra, o problema tinha alto risco de piorar", disse De Minaur.

Abatido, ele admitiu a tristeza em deixar a competição em um momento tão importante da sua carreira e afirmou que agora é focar na recuperação para retornar logo às competições.

"Não consegui aproveitar o que conquistei esta semana porque sabia que algo ruim havia acontecido. Não poderia ser pior, mas estou tentando não pensar nisso", disse o atual número nove do ranking da ATP, que chegou às quartas de Wimbledon pela primeira vez.

Garantido na semifinal com a desistência de De Minaur, Djokovic agora aguarda pelo vencedor do confronto entre o americano Taylor Fritz e o italiano Lorenzo Musetti.