Juventus anuncia filho de Lilian Thuram, campeão do mundo com a França em 1998

A Juventus anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Khéphren Thuram, filho de Lilian Thuram, campeão do mundo com a França em 1998. O jogador, de apenas 23 anos, assinou contrato até junho de 2029. Ele reforça o clube no qual o pai também atuou entre os anos de 2001 e 2006, com mais de 200 partidas disputadas.

"Oi, torcedores da Juventus. Estou muito feliz de estar aqui. Eu não posso esperar para estar em campo e ajudar os meus companheiros nos objetivos do clube. Força, Juve", disse o atleta, que foi levado para conhecer o Allianz Stadium e ficou impressionado com a estrutura do clube, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ao fazer o anúncio de Khépheren, a Juventus destacou os laços do clube com a família Thuram. O meia chega após um investimento de 20 milhões de euros, o que equivale, aproximadamente, a R$ 117 milhões. Ele é irmão de Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão.

Khépheren Thuram começou a carreira no mesmo time do pai, o Monaco. Em 2019, transferiu-se para o Nice, onde ficou até 2024. Foram 167 jogos, nove gols marcados e 11 assistências.

"Khephren se desenvolveu muito com Nice e mostrou suas qualidades físicas e técnicas nas últimas temporadas. Ele impressionou na medida em que ganhou uma oportunidade na seleção da França de Didier Deschamps e fez sua estreia contra a Holanda em 24 de março de 2023", disse o clube em nota.

O meia é o terceiro reforço do ítalo-brasileiro Thiago Motta, que assumiu o comando do Juventus visando a temporada 2024/25. Antes, o clube havia anunciado o goleiro Di Gregorio, ex-Monza, e o volante brasileiro Douglas Luiz, que estava no Aston Villa, da Inglaterra.