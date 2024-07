Rafael treina pela 2ª vez consecutiva e deve ser titular do São Paulo contra Atlético-MG

De volta após a Copa América com a seleção brasileira, o goleiro Rafael treinou nesta quarta-feira, pela segunda vez consecutiva, e deve retomar a posição de titular do São Paulo para a partida com o Atlético-MG, nesta quinta, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Brasileirão. A posição vinha sendo ocupada por Jandrei, que volta a ser opção no banco de reservas.

Rafael é apenas um dos cinco reforços que o São Paulo terá diante dos mineiros. Os atacantes Calleri e Ferreirinha estão de volta após cumprirem suspensão, pelo acúmulo de cartões, na última rodada. Já o zagueiro Ferraresi se une ao grupo após representar a Venezuela na Copa América. Por fim, a mais nova novidade é o meia Michel Araújo, recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Dos quatro últimos, apenas Calleri e Ferreirinha devem ser titulares na quinta-feira. Por outro lado, O meia Galoppo e o atacante Juan continuam vetados pelo departamento médico e permaneceram na capital paulista. Já o lateral Rafinha viajou com o grupo, mas, assim como foi diante do Red Bull Bragantino, deve ficar como opção até ganhar ritmo de jogo novamente.

Com isso, a provável escalação do São Paulo para a partida tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

Vindo de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, a melhor sequência no momento, o São Paulo aparece na quarta posição, com 27 pontos, apenas atrás de Flamengo (31), Botafogo (30) e Palmeiras (30).