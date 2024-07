Balotelli no Corinthians? Entenda negociação pelo astro italiano

Os torcedores do Corinthians ficaram em polvorosa nesta quarta-feira, com a notícia de um portal da Turquia de que o clube estaria negociando com Mario Balotelli, experiente atacante com passagens por Inter de Milão, Milan, Manchester City e seleção italiana. O Estadão apurou que o nome tem aprovação do presidente Augusto Melo e vai passar pelo crivo da nova comissão técnica, encabeçada por Ramón Díaz, e outros departamentos do clube.

Balotelli está livre no marcado há aproximadamente desde 24 de junho, quando encerrou o seu contrato com o Adana Demirspor, time da primeira divisão turca. O primeiro contato com o empresário do astro italiano aconteceu por meio de Claudinei Alves, diretor das categorias de base do clube, que fez a ponte com Augusto Melo. A partir daí, o presidente corintiano negociou diretamente com o representante do atacante.

As conversas aconteceram com a anuência de Fabinho de Jesus, executivo de futebol. O departamento financeiro avalia a possibilidade de oferecer um contrato ao atleta. O jogador teria pedido um salário na casa de R$ 1,5 milhão, valor considerado elevado tendo em vista os problemas financeiros do clube, além do fato de Balotelli não ter se destacado nas últimas equipes pela qual passou.

Por outro lado, a possibilidade de contratar um jogador capaz de mobilizar ainda mais a torcida neste momento de crise sem a necessidade de uma compensação financeira pesa a favor do negócio. O time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, com 12 pontos.

Em maio, o atacante 'cavou' uma vaga no Boca Juniors durante uma transmissão ao vivo com argentino Sergio Agüero, ex-colega de Manchester City. O craque italiano disse que tinha o sonho de jogar na Bombonera, estádio do tradicional time de Buenos Aires.

Balotelli fez sete gols e deu uma assistência nos 16 jogos que atuou pelo Adana Demirspor na temporada. Revelado pela Inter de Milão, ele fez parte do time multicampeão comandado por José Mourinho antes de se transferir ao Manchester City. Na equipe inglesa, fez parte do time que ajudou a encerrar o longo jejum de títulos do clube antes da hegemonia atual. Passou também por Liverpool, Nice, Olympique de Marselha, além de times menores da Europa. Pela Itália, disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.