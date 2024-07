Romero admite falta de confiança no Corinthians e pede 'trabalho' do elenco para sair da crise

O técnico Ramón Diaz terá muito trabalho para evitar o rebaixamento do time do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas o atacante Romero indicou a falta de confiança como um dos maiores problemas da equipe, que, ao ser derrotada por 2 a 0 pelo Vasco, em São Januário, nesta quinta-feira, somou a oitava derrota em 16 rodadas.

"É continuar trabalhando, não tem jeito. Momento difícil do clube e do time, a gente não está com muita confiança", disse Romero, ainda no gramado. "É trabalhar rápido com Ramón, comprar logo a ideia dele e sair dessa situação. Única coisa que vai fazer a gente sair dessa é trabalhando."

Outro destaque negativo do Corinthians é o alto número de gols sofridos. São 11 jogos seguidos no Brasileirão que a defesa é vazada,somando 19 tentos sofridos. O último jogo que o time não sofreu gol foi no empate com o Fortaleza, em 4 de maio.

A situação corintiana na classificação ainda poderá piorar ao final da rodada, caso o Atlético-GO não perca do Palmeiras, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Caso isso aconteça, o time de Parque São Jorge pode cair da 17ª para a 18ª colocação no Brasileirão.

Ramón Diaz vai ter quase uma semana para tentar mudar algo na parte tática da equipe do Corinthians, que só volta a campo pela competição nacional na terça-feira, quando terá pela frente o Criciúma, na Neo Química Arena. Depois o time visita o Bahia e volta a jogar em casa frente ao Grêmio.