Eduardo Coudet deixa o Internacional após segunda derrota seguida no Beira-Rio

Chegou ao fim a segunda passagem do técnico Eduardo Coudet no Internacional. Com cinco jogos sem vencer, o treinador argentino deixou o cargo nesta quarta-feira, no Beira-Rio, após a derrota do time para o Juventude, por 2 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A saída é em comum acordo, segundo o presidente Alessandro Barcellos.

"Entendemos ser o momento para uma mudança, mesmo porque precisamos buscar a classificação na Copa do Brasil. Diante de tudo que aconteceu, com enchentes e problemas na preparação, acreditamos que seja necessário uma mudança de comando", disse o dirigente, reforçando que vai procurar um "técnico adequado ao clube".

Mas para atingir a meta de avançar na Copa do Brasil, a direção colocou no cargo, de forma interina, o técnico Pablo Fernandez, do time sub-20.

Junto com Coudet, saem também o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Aos 49 anos, Coudet retornou ao clube em julho de 2023, onde terminou a temporada levando o time às semifinais da Libertadores - perdendo para o campeão Fluminense - e em nono lugar do Brasileirão.

Neste ano, caiu nas semifinais do Campeonato Gaúcho, título que o Internacional não conquista desde 2016. Por coincidência perdeu a vaga na decisão diante do mesmo Juventude, nas cobranças de pênaltis após dois empates. No Brasileiro, não engrenou, e acumulou maus resultados após as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Ele vem de cinco jogos sem vencer e perdeu os dois jogos no retorno ao Beira-Rio nesta semana - Vasco (2 a 1) e Juventude. No Brasileirão é o 11º colocado, com 19 pontos e três jogos a menos. Na Sul-Americana, disputa os playoffs contra o Rosario Central-ARG, por uma vaga nas oitavas de final.

Na primeira passagem, um desgaste com o próprio presidente Alessandro Barcellos fez Coudet pedir demissão, abandonando o Inter na liderança do Brasileiro, classificado às oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil para rumar à Europa e comandar o Celta, da Espanha.