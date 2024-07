Brasil de Pelotas entra no G-4 e Novo Hamburgo fica na briga pela classificação na Série D

Dois jogos atrasados da quinta rodada movimentaram o Grupo A8 da Série D do Brasileiro na noite nesta quarta-feira. O Brasil de Pelotas goleou e entrou no G-4, enquanto o Novo Hamburgo manteve o sonho de classificação com uma virada histórica.

No estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Brasil recebeu o Avenida em confronto direto e ganhou por 4 a 0. A vitória colocou o time xavante na terceira colocação, com 17 pontos, a um do adversário desta noite, que perdeu a chance de se classificar.

Quem já está classificado é o Cianorte-PR, que estacionou nos 21 pontos com a derrota para o Novo Hamburgo, por 2 a 1, em pleno estádio Albino Turbay. O líder do Grupo A8 ganhava até os 43 minutos do segundo tempo, quando sofreu dois gols seguidos.

A vitória histórica mantém o Novo Hamburgo com chances de classificação à segunda fase. Na sexta colocação, o time gaúcho chegou aos 14 pontos, ficando a dois do Concórdia-SC, que abre o G-4. Faltam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos.