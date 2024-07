Policial atira em goleiro com bala de borracha durante confusão no Campeonato Goiano

Ramón Souza, goleiro do Grêmio Anápolis, levou um tiro de bala de borracha na perna durante partida da 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano na noite desta quarta-feira. O disparo foi feito por um policial da CPE (Companhia de Policiamento Especializado).

O jogo contra o Centro Oeste aconteceu no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Após o final da partida, que acabou 2 a 1 para o time visitante, uma confusão se iniciou na bandeirinha de escanteio, onde algumas viaturas de polícia estavam estacionadas. Um leve empurra-empurra ocorreu entre os jogadores de ambas as equipes.

A confusão aumentou e a polícia abriu fogo contra os jogadores. Em pouco tempo, os atletas se dispersaram, mas Souza foi atingido na coxa. A bala perfurou a perna do goleiro, que teve de ser socorrido no campo por paramédicos.

Nas imagens de transmissão da partida, é possível ver os jogadores indo até as ambulâncias estacionadas no estádio e pedindo por assistência. O jogador foi atendido pelo médico Diego Bento, do próprio clube, e não corre perigo de morte.

Nas redes sociais, o Grêmio Anápolis se manifestou em repúdio ao acontecimento e acusou um policial da CPE (Companhia de Policiamento Especializado) de ter efetuado um tiro de bala de borracha contra o goleiro.

"Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte. O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido", afirmou o clube em nota.

Ainda no comunicado, o clube garantiu que "entrará com medidas cabíveis para que o responsável seja punido e a justiça seja feita".