São Paulo mira vitória sobre combalido Atlético-MG para colar nos líderes do Brasileirão

O São Paulo mede forças com o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em jogo da 16ª rodada do Brasileirão, em Belo Horizonte. De olho nos líderes do campeonato, o time tricolor quer surpreender fora de casa para buscar a quinta vitória consecutiva. Já os mineiros, combalidos pelo alto número de desfalques, buscam reagir na competição para não perder de vista as equipes do pelotão de frente.

A equipe são-paulina vem embalada por triunfos importantes contra adversários diretos na briga pelo G-4: Bahia (3 a 1), Athletico-PR (1 a 2) e Red Bull Bragantino (2 a 0). O time tricolor está na 4ª colocação, com 27 pontos, a quatro do líder Flamengo, com 31.

"É muito importante que o São Paulo tenha essa sequência de bons resultados, mas sabemos que o campeonato vai longe, então nós vamos passo a passo, jogo a jogo. Estamos todos conscientes que somar pontos é importante, e vamos pensar no futuro com, com o Brasileirão e as copas do Brasil e Libertadores", comentou o auxiliar técnico Carlos Gruezo, que substituiu o técnico Luis Zubeldía, suspenso, no último jogo.

A boa fase do São Paulo fez o mercado da bola virar as atenções para Zubeldía. O argentino de 43 anos é um dos preferidos da Federação Equatoriana de Futebol para comandar a seleção do país. Porém, o clube brasileiro se sente protegido contratualmente e não acredita na saída do técnico pelo menos até o fim da temporada.

O São Paulo terá um reforço importante para o duelo com o Atlético. O goleiro Rafael, que estava com a seleção brasileira na Copa América, participou de treinos com os companheiros no CT da Barra Funda e deve ser titular nesta quinta-feira. O zagueiro venezuelano Ferraresi também deve ficar à disposição no banco de reservas.

Pelo lado atleticano, as coisas não vão bem. Postulante aos principais títulos da temporada, o time mineiro é somente o 12º colocado, com 18 pontos - com um jogo a menos. Os comandados do treinador argentino Gabriel Milito não vencem há três partidas e vêm de derrota por 3 a 0 para o Botafogo, no Rio.

Um dos principais problemas do Atlético nas últimas rodadas foi o excessivo número de desfalques. O time chegou a ir para partidas sem nenhum lateral, com Gustavo Scarpa sendo improvisado. Para o duelo com o São Paulo, Guilherme Arana retorna. Quem também deve voltar à equipe é o zagueiro Rômulo. Ainda assim, são oito baixas para o jogo desta quinta-feira, incluindo nomes importantes, como o goleiro Everson, o lateral-direito Saravia e o meia Zaracho.

São Paulo e Atlético-MG já se enfrentaram 87 vezes na história. São 32 vitórias da equipe mineira, contra 28 dos paulistas, além de 27 empates. O time tricolor não sai vitorioso do confronto há seis partidas. O último triunfo são-paulino aconteceu em dezembro de 2020, quando o time do Morumbi aplicou 3 a 0, em casa, com gols de Igor Gomes, atualmente no Atlético, Gabriel Sara e Jonas Toró.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Rômulo, Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alana Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Vargas); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).