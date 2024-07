Flamengo defende a liderança diante do Fortaleza no Maracanã

O Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza nesta quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada. O time cearense, por outro lado, precisa da vitória para entrar de vez na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Defendendo uma invencibilidade de três jogos, o Flamengo vem de um inesperado empate, no Rio, com o Cuiabá por 1 a 1. O rubro-negro tenta melhorar a sua performance dentro de casa para se isolar ainda mais na ponta. Iniciou a rodada com 31 pontos, um na frente de Botafogo e Palmeiras.

No Maracanã, conquistou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e uma de derrota. No retrospecto geral, o Flamengo leva vantagem no confronto. Foram 22 jogos, com 12 vitórias, três empates e sete derrotas.

O técnico Tite continua com vários desfalques. O treinador não terá Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta, todos convocados pela seleção uruguaia. Além disso, Éverton Cebolinha e Bruno Henrique estão entregues ao departamento médico.

Por outro lado, poderá contar com o volante Erick Pulgar, que retornou após a eliminação do Chile. Ele terá também o atacante Werton, que deve fazer sua despedida após ser vendido para o Leixões, de Portugal, e Gabigol, que vem sendo cotado no Palmeiras. O ídolo do clube, inclusive, pode fazer o seu sétimo jogo, o que impediria dele jogar por outro time do Brasileirão nesta temporada.

"O torcedor parece que cada dia mais abraça essa mobilização. Estamos em uma sequência muito dura, de jogos excessivos. Estamos perdendo muitos jogadores por lesão, por desgaste, fica aqui a crítica", disse o treinador.

O Fortaleza não vem tendo um bom aproveitamento como visitante. Foram seis jogos, com três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O time cearense, que venceu o Fluminense por 1 a 0 na rodada passada, tem 23 pontos e mira um lugar dentro do G-6.

Desta vez vai entrar em campo com o que tem de melhor. O único desfalque continua sendo o atacante Moisés, lesionado. Os demais jogadores, todos estão à disposição do comandante.

"Estamos tendo um bom aproveitamento em casa, mas precisamos melhorar nesse quesito quando jogamos longe de nossos torcedores se quisermos almejar coisas grandes. Conquistar os três pontos é sempre difícil no Brasileirão, ainda mais contra um adversário contra o Flamengo, mas vamos fazer o possível", afirmou Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FORTALEZA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Lorran; Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).