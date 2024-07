Pior visitante, Fluminense desafia Criciúma para reagir no Brasileirão

Em fase crítica no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo pela 16ª rodada em uma nova tentativa de reação. Nesta quinta-feira, às 20h, visita o Criciúma, que busca usar sua força no estádio Heriberto Hulse para manter boa sequência como mandante.

O Fluminense está há 12 jogos sem vencer na competição, sendo três empates e nove derrotas. O último e único triunfo aconteceu em 20 de abril, quando fez 2 a 1 no Vasco. Como visitante, acumula sete derrotas em sete jogos. Ocupa a lanterna (20º lugar) com apenas sete pontos e iniciou a rodada a sete do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O técnico Mano Menezes, que vai para sua terceira partida, terá retornos importantes no Fluminense. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante André cumpriram suspensão e voltam ao time. Por outro lado, o atacante German Cano após levar o terceiro cartão amarelo, mesmo não entrando em campo, está fora.

O treinador lamentou a sequência de jogos e o pouco tempo para preparar o time. "Não estamos fazendo treinos suficientes para resolver esses problemas defensivos e ofensivos. Vamos conseguir fazer isso depois do jogo contra o Criciúma, em que vamos parar por dez dias. Ficamos chateados porque o momento é onde tudo custa caro."

O Criciúma vem de derrota para o Vitória, por 2 a 1, fora de casa, e permaneceu com 16 pontos, sem chance de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Dentro de casa, porém, o retrospecto é bom, porque está invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Ao todo, foram duas vitórias, três empates e duas derrotas.

O técnico Cláudio Tencati terá a volta do zagueiro Wilker Ángel, que estava com a Venezuela na Copa América. Ele disputa com Walisson Maia para formar dupla com Rodrigo. No ataque, Allano retorna de suspensão, enquanto Felipe Vizeu, em transição física, segue como desfalque.

Tencati, que completará 150 jogos no clube catarinense, fez um panorama do período. "Nos moldamos e ao mesmo tempo evoluímos durante esse período, a nível de entendimento, de estrutura tática e como profissionais. A gente já sabia que a Série A seria um desafio, mas que não veríamos nada absurdo do que já estávamos fazendo na Série B."

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X FLUMINENSE

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos e John Kennedy. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).