Fórmula 1 confirma corrida sprint no GP de São Paulo de 2025

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmaram nesta quinta-feira o calendário de corridas sprint da temporada 2025. E o GP de São Paulo, mais uma vez, está na lista, sendo a única etapa que conta com a prova curta desde a estreia deste formato, em 2021.

A F-1 manteve a estrutura do calendário das corridas sprint, com seis etapas ao total, como vem acontecendo nos últimos anos. As demais sedes serão Xangai (GP da China), Miami (Estados Unidos), Spa-Francorchamps (GP da Bélgica), Austin (GP dos EUA) e Lusail (GP do Catar).

Xangai e Miami vão receber a prova de 100 quilômetros pelo segundo ano consecutivo, enquanto Austin e Catar estarão no calendário das corridas sprint pela terceira vez. A Bélgica retorna à lista após receber a prova em 2023.

A temporada 2025 vai marcar o quinto ano consecutivo da corrida sprint no calendário da F-1. O formato, que não é unanimidade nem mesmo entre os pilotos, já contou com diferentes vencedores neste período, como Max Verstappen, Valtteri Bottas, George Russell, Sergio Pérez e Oscar Piastri.

"A corrida sprint tem sido um grande sucesso para a Fórmula 1, trazendo a todos os nossos fãs mais ação e corridas na pista. Estamos vendo a prova disso nos nossos dados de audiência, no comparecimento dos fãs às sextas-feiras e dos promotores e parceiros", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da F-1.

"A corrida sprint é um grande exemplo de trazer novos elementos ao nosso esporte de uma forma que respeita o campeonato, e quero agradecer aos seis locais que sediarão a sprint em 2025 e ansiar por esses eventos incríveis ao longo da temporada."

Confira o calendário das corridas sprint da temporada 2025:

21 a 23 de março: GP da China, em Xangai

2 a 4 de maio: GP de Miami

25 a 27 de julho: GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps

17 a 19 de outubro: GP dos EUA, em Austin

7 a 9 de novembro: GP de São Paulo

28 a 30 de novembro: GP do Catar, em Lusail