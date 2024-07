NFL quer Anitta para fazer show do intervalo de jogo em São Paulo

Artista brasileira de maior sucesso mundo afora, Anitta deve ser confirmada como atração do show do intervalo do jogo da NFL (liga de futebol americano) entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de setembro.

Segundo apurou o Estadão, o martelo já está quase batido para a cantora ser a atração do intervalo do confronto. E a performance de Anitta é um desejo da própria liga norte-americana. É comum nos jogos de abertura de temporada, Dia de Ação de Graças e no Super Bowl, a NFL trazer grandes atrações para fazer o show do intervalo.

Nomes como Michael Jackson, Beyoncé, Paul McCartney, Rolling Stones e U2 já se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl.

O jogo entre Packers e Eagles é histórico porque será o primeiro confronto de temporada regular da história da NFL fora dos Estados Unidos e da Europa. Os ingressos para o jogo se esgotaram em menos de duas horas. A carga de bilhetes total vendida não foi informada pela liga.

Há anos a NFL busca essa expansão fora dos Estados Unidos e o Brasil é um dos principais mercados consumidores da liga fora de seus domínios.