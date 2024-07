Alta demanda por camisa 9 de Mbappé faz Real Madrid pedir paciência aos torcedores

A alta procura pela camisa de Kylian Mbappé, que usará o número 9 na próxima temporada, fez o Real Madrid pedir paciência aos torcedores que foram comprar a peça no primeiro dia de vendas nesta quinta-feira. "Devido à alta demanda, a entrega dos artigos desta coleção podem sofrer um atraso adicional de 4 a 6 semanas, independentemente do modo de entrega", avisa o site do clube espanhol.

O Real informa que o prazo vale para os pedidos com produtos exclusivos da linha Mbappé ou para aqueles que combinem outros itens com os do atacante francês. Camisas com os nomes dos demais jogadores do elenco necessitam de 3 a 4 dias úteis para a entrega. As vendas provocadas pelo novo 9 superaram as previsões feitas há meses pelo clube.

O campeão espanhol e da Liga dos Campeões também anunciou que os ingressos para a apresentação da badalada contratação começam a ser vendidos nesta sexta-feira. Mbappé, que assinou contrato de cinco anos, será apresentado em um evento programado para a próxima terça-feira.

Além da camisa 9 de Kylian, também começaram a ser vendidos nesta quinta os uniformes com a numeração alterada para a próxima temporada: Camavinga (6), Valverde (8), Tchouameni (14), Arda Güler (15) e Vallejo (18). O atacante Endrick, que vestia a 9 no Palmeiras e na seleção brasileira, ainda não teve a numeração para a próxima temporada divulgada pelo clube espanhol.

Os preços das camisas variam de 120 a 180 euros (cerca de R$ 710 a R$ 1.065). Há ainda um adicional de 20 euros para personalização e a colocação do patch referente ao título da Liga dos Campeões ou do Campeonato Espanhol.