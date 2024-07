Guarani relaciona reforços e ainda terá dois retornos para duelo estadual na Série B

O Guarani terá reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Os cinco jogadores anunciados recentemente já foram regularizados e relacionados pelo técnico Pintado. O grupo antecipou a programação e viajou para Novo Horizonte (SP) nesta quinta-feira para enfrentar o Novorizontino.

Os zagueiros Matheus Salustiano e Renê Santos, o lateral-direito Pacheco, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos são os reforços que já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição do treinador.

Pacheco é o que mais tem chance de ser titular. Isso porque Yan Henrique está suspenso, Diogo Mateus fora dos planos e Heitor lesionado. Na zaga, Renê Santos e Matheus Salustiano brigam por uma vaga para atuar ao lado de Léo Santos, embora Lucas Adell também seja opção. Douglas Bacelar segue fora por dores na panturrilha.

Pintado ainda terá os retornos do meia Luan Dias e do atacante João Victor, que cumpriram suspensão. Ambos devem retomar a titularidade. O Guarani, portanto, pode jogar com: Vladimir; Pacheco, Léo Santos, Renê Santos (Matheus Salustiano) e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton.

O Guarani está há dez jogos sem vencer, sendo três empates e sete derrotas, sendo a última para o Sport, por 1 a 0, no domingo, em Campinas. O último e único triunfo na Série B foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo em casa.

Com isso, soma apenas seis pontos, na lanterna (20º), em situação cada vez mais delicada. Já são cinco pontos de diferença para o Ituano, 19º colocado com 11, e dez para o Amazonas, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 16.

O time paulista volta a campo no próximo sábado, às 15h30, quando faz duelo estadual com o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 15ª rodada. O adversário está em sétimo com 22 pontos.