Flamengo é surpreendido pelo Fortaleza no Maracanã e perde a liderança do Brasileirão

O Flamengo perdeu a chance de seguir isolado na liderança do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, pela 16ª rodada, o time carioca até dominou boa parte do jogo disputado no Maracanã, mas acabou derrotado pelo Fortaleza, pelo placar de 2 a 1. De quebra, viu o Palmeiras vencer e assumir a ponta. Os cearenses, por sua vez, embalaram a segunda vitória seguida e continuam subindo na tabela.

Após o empate com o Cuiabá, por 1 a 1, na rodada passada, o Flamengo chegou ao segundo jogo sem vencer diante de sua torcida e permanece com 31 pontos. O Palmeiras, novo líder, agora tem 33, por ter vencido por 3 a 1 o Atlético-GO. O Fortaleza aparece dentro na sétima colocação com 26 pontos. Nas últimas cinco partidas, venceu quatro.

A partida começou em rotação alta, com as duas equipes trocando passes e tentando achar espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Mas, o placar foi inaugurado em uma jogada de bola parada. Aos 10 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, o lateral-direito Wesley, do Flamengo, foi afastar o perigo, mas acabou fazendo contra, deixando o Fortaleza em vantagem.

Depois disso, o Flamengo passou a buscar ainda mais o gol, principalmente em jogadas de Matheus Gonçalves, novidade no lugar de Bruno Henrique. Mas só foi chegar ao objetivo aos 38 minutos. Pedro foi derrubado na área por Pedro Augusto, em um lance bem polêmico, e a árbitra paulista Edina Alves Batista marcou pênalti após revisar o VAR. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo no canto oposto do goleiro. Momentos antes, o atacante havia chutado uma bola no travessão.

O Fortaleza, porém, voltou melhor para o segundo tempo e após duas chegadas com perigo, conseguiu pular na frente do placar aos 17 minutos. Lucero tabelou com Pochettino, invadiu a área e bateu no cantinho na saída do goleiro Rossi, que nada pode fazer. A partir daí o time cearense recuou bastante e viu o Flamengo passar a pressionar pelo empate.

O time da casa tentou de todas as formas, em cruzamentos na área, chute de fora da área, pressão nos adversários e muito mais. Mas, quando conseguiu empatar, teve seu gol anulado. Aos 43, Matheus Gonçalves cruzou na área e Carlinhos desviou levemente de cabeça. A bola sobrou limpa para Gabigol escorar para as redes, e comemorar muito. Mas ele estava impedido. O lance foi analisado pelo VAR e o impedimento confirmado. Apesar da pressão final, os flamenguistas se mostraram cansados e não evitaram a derrota diante de mais de 57 mil torcedores.

Agora, os dois times voltam em dias distintos a campo no Brasileirão, que só vai ter poucos jogos no final de semana devido a decisão da Copa América. Pela 17ª rodada, o Fortaleza recebe o Vitória na Arena Castelão, às 21h30, de quarta-feira. Já o Flamengo volta apenas na 18ª rodada no sábado, dia 20, quando encara o Criciúma, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 2 FORTALEZA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gabigol) e Gerson;Luiz Araújo (Carlinhos), Pedro e Matheus Gonçalves. Técnico: Tite.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Hércules, Pedro Augusto e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Kuscevic), Lucero (Renato Kayzer) e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Wesley, contra, aos 10, e Pedro, aos 38 minutos, do primeiro tempo. Lucero, aos 17, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allan (Flamengo) e Cardona (Fortaleza).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 2.947.820,00.

PÚBLICO - 57.517 torcedores

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).