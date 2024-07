Liderança já era

O sequência em casa parecia um sonho, mas ganhou cara de pesadelo para os rubro-negros. Pela segunda rodada seguida, o Flamengo decepcionou seus torcedores em pleno Maracanã, foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Wesley (contra) e Lucero deram a vitória ao Leão — Pedro, de pênalti, descontou.

Se a torcida pelo menos reconheceu o empenho no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, no sábado, ontem a paciência não foi a mesma com o elenco assolado pelos desfalques. Se há um motivo para alívio é que o quarteto De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Viña, com a seleção uruguaia, estará de volta na próxima rodada, contra o Criciúma, dia 20, no Mané Garrincha.

A volta dos convocados e o descanso podem servir para o time parar de vacilar tanto no início. Ontem, o Fortaleza abriu o placar logo de cara em cabeçada de Wesley, contra. Aos 38, conseguiu empatar com Pedro, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Aos 38, porém, Lucero colocou o Leão na frente. Gabigol chegou a empatar no fim e comemorou como louco, mas estava impedido.