COI faz acordo para realizar Olimpíada de e-Sports na Arábia Saudita

O Comitê Olímpico Internacional (COI) fez um acordo com a Arábia Saudita para realizar as primeiras edições da Olimpíada de e-Sports no país árabe, que vem sediando alguns dos principais eventos esportivos do mundo, apesar das denúncias de desrespeito aos direitos humanos.

Em seu primeiro acordo com a Arábia Saudita, o COI iniciou parceria para iniciar a realização do seu novo evento já a partir do ano que vem. A parceria tem duração de 12 anos e deve render uma edição do evento de e-Sports por ano, segundo informou o COI nesta sexta-feira.

O acordo saudita deve ser assinado pelo Conselho do COI, que se reunirá entre os dias 23 e 24 de julho em Paris, às vésperas dos Jogos Olímpicos, cuja cerimônia de abertura está marcada para o dia 26. Essa aprovação é normalmente uma formalidade para projetos propostos pela liderança do órgão olímpico.

O primeiro acordo formal entre o COI e a Arábia Saudita é o mais recente acréscimo ao extenso portfólio de eventos esportivos do país, incluindo a Copa do Mundo de 2034 - a grande competição será oficializada pela Fifa em dezembro deste ano.

Os eventos esportivos e de entretenimento são uma parte fundamental do programa Visão 2030, liderado pelo príncipe Mohammed bin Salman, que visa afastar a economia saudita da dependência do petróleo e modernizar a sua sociedade.

O ministro dos Esportes do país, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, afirmou nesta sexta que o país "se tornou um centro global para esportes eletrônicos profissionais". "Este é o próximo passo natural para nossos jovens atletas, nosso país e a comunidade global de esportes eletrônicos", disse o príncipe, que também dirige o Comitê Olímpico da Arábia Saudita.

O COI disse no mês passado que planejava lançar a Olimpíada de esportes eletrônicos para tentar atrair e reter jovens fãs e público. "Temos muita sorte de poder trabalhar com o Comitê Olímpico saudita nos Jogos Olímpicos de e-Sports, porque ele tem grande - se não único - conhecimento no campo dos esportes eletrônicos com todas as suas partes interessadas", disse o presidente do COI, Thomas Bach.

A Arábia Saudita sediou uma série de eventos de boxe de alto nível nos últimos anos e criou o projeto LIV Golf como um rival disruptivo do PGA Tour, dos Estados Unidos. O reino também sediará a Copa Asiática de futebol masculino de 2027, os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029, centrados em uma estação de esqui que está sendo construída especialmente para o evento, e os Jogos Asiáticos de 2034, em Riad.