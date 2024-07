VAR de Atlético-MG x São Paulo aponta bola na barriga de Paulinho em lance polêmico

Um dos lances mais polêmicos da rodada de quinta-feira, o gol de Paulinho na vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo, por 2 a 1, foi alvo de reclamação e até irritação por parte do técnico Luis Zubeldía, que pediu um toque de mão. A análise do VAR, no entanto, assinalou apenas um toque na barriga do atacante atleticano, segundo vídeo e áudios disponibilizados pela CBF nesta sexta-feira.

A jogada do segundo gol do Atlético contou com finalização de Scarpa, pela direita, desvio de cabeça de Alan Franco e um outro desvio, de Paulinho, a parte polêmica do lance, antes de a bola ir para as redes. Os jogadores do São Paulo pediram toque de mão do atacante, o que anularia o gol.

O VAR, contudo, analisou o lance por diferentes ângulos, nenhum deles com imagem clara, e definiu que houve um toque na barriga do jogador, sem alcançar a mão. "A bola vai na barriga e ela desce. A (câmera) inglesa mostra que ela desce. A (câmera) 8A vai comprovar que não está tocando no braço dele. Ela passa e desce, e desce na direção do braço. Ela toca no corpo e desce", disse o árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ).

Ele reforçou a avaliação quando o árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique (CE), entrou na conversa, via áudio. "Pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. Não houve o toque com a mão. Tudo checado, (o gol) está confirmado", afirmou, confirmando a decisão inicial do juiz de campo.

A marcação do gol gerou irritação em Zubeldía, que deu dois socos no painel de patrocínio ainda no gramado após o fim do jogo. Na sequência, o treinador do São Paulo demonstrou toda sua irritação com a atuação de Marcelo de Lima Henrique na entrevista coletiva.

O técnico chegou a levantar da cadeira para discutir com um repórter que havia perguntado o motivo de sua irritação. "Explica vocês. Onde você trabalha? Explica vocês, vocês viram a mão. Te escuto, vamos... Você viu a mão do segundo gol?", questionou.