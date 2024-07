Acidente em massa faz ciclista campeão olímpico abandonar Volta da França

Um acidente generalizado resultou no abandono de um dos favoritos a ganhar a Volta da França, principal prova de ciclismo de estrada do mundo, nesta sexta-feira. Atual campeão olímpico, o esloveno Primoz Roglic não conseguiu desviar do casaque Alexei Lutsenko, que caiu após perder o controle da bicicleta. O acidente aconteceu na parte final da 12ª etapa.

A equipe Bora-Hansgrohe comunicou que Primoz Roglic não iria participar da etapa desta sexta-feira. Com isso, o esloveno dá adeus a chance de conquistar pela primeira vez a Volta da França.

"Primoz Roglic foi examinado cuidadosamente por nossa equipe médica após a etapa de ontem e novamente nesta manhã. Foi decidido que ele não começará hoje, para se concentrar nos próximos objetivos. Desejamos a você uma rápida recuperação, Primoz", disse o comunicado do time.

Roglic era o quarto colocado geral na Volta da França, que tem como líder o esloveno Tadej Pogacar. O belga Remco Evenepoel é o segundo colocado, seguido pelo dinamarquês Jonas Vingegaard.