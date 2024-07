Alcaraz 'imita' ídolo Nadal e chega à 2ª final seguida de Wimbledon ao virar diante de Medvedev

Carlos Alcaraz reluta em admitir que pode ser o novo ídolo do tênis espanhol. Mesmo com Rafael Nadal em reta final de carreira, o jovem de 21 anos idolatra o compatriota, sabe que precisa conquistar muito na carreira para equipará-lo, mas continua fazendo coisas parecidas nas quadras do circuito mundial. Nesta sexta-feira, ao virar o jogo diante do russo Daniil Medvedev, com 6/7 (1/7), 6/3, 6/4 e 6/4, chegou à segunda final seguida em Wimbledon, algo feito por Nadal em 2011.

Alcaraz quer, contudo, que o resultado seja diferente no domingo. Em 2011, Nadal era o atual campeão e acabou perdendo a segunda final seguida para o sérvio Novak Djokovic. O cabeça de chave 3 espera ter melhor sorte desta vez na busca pelo segundo troféu de um Grand Slam: conquistou o US Open (2022), Wimbledon (2023) e Roland Garros na atual temporada.

Outra semelhança da dupla. Alcaraz se tornou o segundo tenista mais jovem da Era Aberta a decidir em Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano. Alcançou a façanha com 21 anos e 68 dias. O recorde é de Nadal, em 2006, quando tinha 20 anos e 34 dias. Tal feito ainda foi realizado por Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray.

Depois de um primeiro set inconstante no serviço, o espanhol melhorou bastante nas parciais seguintes, fez um jogo bastante forte e confiante para buscar a vitória após 2h55. O adversário sai do duelo entre Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, ainda nesta sexta-feira.

Medvedev começou a partida melhor e abriu 3 a 1. Depois de ver o espanhol devolver a quebra, mais uma vez aproveitou o break point. Chegou a abrir 5 a 2, mas permitiu reação, levando a decisão ao tie-break, no qual foi soberano e fechou com 7 a 1.

Com a cabeça no lugar e fazendo do saque uma arma, Alcaraz reagiu e empatou a partida com 6 a 3. Sem jamais ter seu serviço ameaçado na parcial, aproveitou uma quebra e fechou no segundo set point. A confiança cresceu e ele repetiu a fórmula na parcial seguinte para virar com 6/4.

Ao largar o quarto set aproveitando novo break point, tudo indicava que o espanhol faria uma parcial tranquila para fechar o jogo. Mas o russo batalhou bastante para evitar a derrota e levou o empate até o 3 a 3, quando novamente perdeu o serviço.

Alcaraz não desperdiçou mais as oportunidades e fechou a partida com uma bola para fora do russo e vibrou com muitos gritos antes de aplaudir a torcida na quadra principal do complexo do All England Club. Após o jogo, previu um domingo especial aos espanhóis, que além da decisão do Grand Slam, também terão sua seleção de futebol diante dos ingleses na final da Eurocopa.

"Será um bom dia também para os espanhóis", afirmou, antes de se corrigir para não perder o apoio em quadra dos ingleses. "Eu não disse que a Espanha vai ganhar. Só estou dizendo que será um dia muito divertido." Ainda usou as redes sociais para celebrar a vitória. "Parece que verei todos vocês novamente no último domingo em Wimbledon! VAMOOOOOS."