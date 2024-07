Ranking de Clubes da Uefa surpreende ao trazer Manchester City na frente do Real Madrid

A Uefa surpreendeu o planeta nesta sexta-feira ao divulgar o Ranking de Clubes atualizado com o desempenho dos últimos cinco anos. Na lista, o Real Madrid, duas vezes vencedor da Liga dos Campeões, além de dois terceiros lugares na competição neste período, aparece atrás do Manchester City, com um título, um vice e um terceiro. Nas contas da entidade, são 123 mil pontos, diante de 119 mil dos espanhóis.

A Uefa não utiliza resultados dos campeonatos nacionais. O ranking é baseado nos resultados somados nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência, o que explica a Roma aparecer no Top 5, por exemplo.

"Os coeficientes dos clubes são determinados pela soma de todos os pontos ganhos nos cinco anos anteriores ou pelo coeficiente da associação no mesmo período, o que for maior. Elas serão atualizadas após cada rodada de partidas das competições de clubes da Uefa", explicou a entidade.

Na lista, o Real Madrid até foi o melhor de 2023/24. Com 34 mil pontos. Campeão da Liga dos Campeões, sobrou na frente, somando 6 mil pontos a mais que os ingleses. Ainda fez 3 mil a mais em 2022/23, temporada na qual também ergueu a "Olheruda" - taça da principal competição europeia.

Ocorre que a regularidade fez a diferença ao City de Pep Guardiola, que fez campanhas perfeitas nas fases de classificação e ganhou mais jogos que o time merengue. O desempenho entre 2020 e 2021 acabou decisivo no ranking, já que rendeu 9 mil a mais à equipe de Manchester.

Além dos dois gigantes, o Top 10 conta com Bayern de Munique, Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea e Inter de Milão, além das surpresas Roma, Villarreal e Borussia Dortmund. O Barcelona é apenas o 18º, à frente do Arsenal, com Napoli, Milan e Juventus vindo logo depois.

Confira o top 10 de clubes da Uefa:

1º - Manchester City (123 mil pontos)

2º - Real Madrid (119 mil)

3º - Bayern de Munique (108 mil)

4º - Liverpool (96 mil)

5º - Roma (90 mil)

6º - Paris Saint-Germain (85 mil)

7º - Villarreal (82 mil)

8º - Borussia Dortmund (79 mil)

9º - Chelsea (79 mil)

10º - Inter de Milão (76 mil)