Ex-diretor ataca Augusto Melo: 'Ninguém vai roubar o Corinthians na minha frente'

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, o Rubão, fez fortes críticas ao presidente Augusto Melo e a sua gestão ao comentar as polêmicas envolvendo a intermediação do contrato com a Vai de Bet.

Rubão comentou sobre a conversa que teve com o mandatário corintiano em relação às tratativas com o antigo patrocinador master em entrevista ao Podcast Alambrado Alvinegro. Ele destacou que tinha avisado sobre o risco de o contrato com a Vai de Bet ter problemas. O ex-dirigente afirmou que Augusto primeiramente garantiu não existir intermediário, mas que depois voltou atrás.

"Fiz a pergunta (ao Augusto), ele falou que tinha intermediário. Eu disse que não tinha, que ele tinha falado para mim. Perguntei quem era o intermediário. Ele disse: 'O Alex, que fez a nossa mídia da nossa campanha'. Eu falei: 'você é louco? Colocar de intermediário um cara que trabalhou na nossa campanha?"

Intrigado com a negociação, Rubão disse que foi pedir explicações sobre o que vinha sendo feito. "Eu fui cobrar, com oito dias de gestão, uma coisa que eu estava vendo irregular. Fui para cima de um contrato que eu sabia que não tinha intermediário".

Ele disse que não concordou com a questão e bateu de frente. Rubão alegou que passou a ser responsabilizado por erros que não havia cometido na questão do patrocinador master.

"Ninguém vai roubar o Corinthians na minha frente. Ninguém vai meter a mão nos cofres do Corinthians na minha frente, seja quem for. Era muito cômodo para mim ficar quietinho. Não fui lá para isso, fui por amor", disse o dirigente.