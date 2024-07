Tem baile na Barreira

Mal passou a euforia pela vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, quarta, e a torcida do Vasco já promete mais um baile na manhã de hoje, às 11h11, para a apresentação de Phillippe Coutinho. Todos os ingressos foram vendidos para o primeiro contato do craque com os torcedores em São Januário.

As mais de 20 mil entradas colocadas à venda foram comercializadas rapidamente, todas por R$ 11, em mais uma referência ao número da camisa do mais novo reforço. O clube faz mistério em relação às atrações, mas o evento contará com show e terá uma programação especial.

Será a segunda apresentação de Philippe Coutinho, que, na quinta-feira, vestiu a camisa e falou com a imprensa pela primeira vez sobre seu retorno ao Vasco após 14 anos fora do Brasileiro. Os poucos torcedores que foram à Sede Náutica da Lagoa foram atendidos pela meio-campista, que posou para fotos e interagiu com a galera.

Ontem, o nome de Coutinho já apareceu no BID da CBF. Com isso, existe a expectativa de que ele faça sua estreia na próxima quarta, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly.