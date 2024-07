Botafogo-SP perde pênalti, é surpreendido pelo Amazonas e fica perto do descenso da Série B

O Amazonas se distanciou da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada. Destaque para o goleiro Marcão, que pegou um pênalti cobrado pelo atacante Alex Sandro, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Amazonas chegou aos 19 pontos e ganhou um respiro na tentativa de alçar voos maiores no torneio. O Botafogo, no entanto, ficou em situação delicada. O time paulista é o 16º colocado, com 17, quatro a mais do que o CRB, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Amazonas fez um grande primeiro tempo e não se intimidou por jogar fora de casa. Logo aos seis minutos, Sassá teve um gol anulado pela arbitragem, que marcou impedimento no lance. O atacante chegou a ter uma segunda oportunidade logo na sequência. Ele recebeu sozinho dentro da área e mandou, de cabeça, para fora.

Com mais posse de bola, o Amazonas parecia estar bem perto do gol, que saiu aos 19. Após cobrança de escanteio, Cauan Barros ganhou no alto de Bernardo Schappo e escorou de cabeça para o gol. A pressão continuou até que o Botafogo conseguisse igualar as ações.

Aos 32, Renan Castro derrubou Alex Sandro dentro da área, pênalti. O atacante cobrou no meio do gol e facilitou a defesa do goleiro Marcão, que apareceu bem na reta final do primeiro tempo para o Amazonas levar a vantagem mínima para o intervalo.

O segundo tempo foi morno. O Amazonas administrou a vantagem, buscando anular os espaços do Botafogo, que pouco criou. A primeira grande oportunidade foi aos 28, quando Douglas Baggio encontrou Gustavo Bochecha em boa posição para finalizar. O volante parou na defesa de Marcão.

Nos minutos finais, Paulo Gomes colocou o Botafogo no ataque. O time paulista pressionou, mas não conseguiu ultrapassar pela forte marcação do Amazonas, que somou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o América-MG no sábado, dia 20, às 17h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No dia seguinte, o Botafogo recebe o Brusque, às 18h30, na Arena NicNet.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 1 AMAZONAS

BOTAFOGO - João Carlos; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo (Jean Victor) e Patrick Brey (Fillipe Soutto); João Costa, Carlos Manuel (Alexandre Jesus) e Gustavo Bochecha; Douglas Baggio, Alex Sandro (Willian Gabriel) e Emerson Ramon. Técnico: Paulo Gomes.

AMAZONAS - Marcão; Alvariño, Miranda (William Barbio), Jorge Jiménez e Renan Castro; Cauan Barros (Guilherme Xavier), Pará (Diogo Silva) e Diego Torres; Ênio, Sassá (Bruno Lopes) e Matheus Serafim (Cocote). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Cauan Barros, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alexandre Jesus, Bernardo Schappo e Carlos Manuel (Botafogo); Alvariño, Bruno Lopes, Cauan Barros, Jorge Jiménez e Renan Castro (Amazonas).

ÁRBITRO - Anderson Ribeiro Goncalves (GO).

RENDA - R$ 36.595,00.

PÚBLICO - 2.929 torcedores.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).