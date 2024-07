Cazares estreia com assistência, Paysandu vence Ceará e continua invicto na Curuzu

O Paysandu se manteve invicto no estádio da Curuzu na temporada, ao derrotar o Ceará, por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 35ª rodada. Ex-Santos, Cazares estreou pela equipe paraense com assistência para o gol de voleio de Nicolas. Rafael Ramos e Val Soares também fizeram bonitos gols no duelo.

A última derrota do Paysandu na Curuzu aconteceu há exato um ano, em 1º de julho de 2023, quando perdeu para o Brusque, na Série C do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0. Neste período, foram 17 jogos, com 12 vitórias e cinco empates.

O jogo foi marcado também por algumas confusões. A partida atrasou seis minutos por causa de uma superlotação de um dos setores da Curuzu por parte dos torcedores do Paysandu. Para evitar danos estruturais, a polícia precisou agir para adequar as pessoas nas arquibancadas. Além disso, houve uma briga na torcida do Ceará, com direito a gás de pimenta.

Com o resultado, o Paysandu subiu para o 12º lugar, com 20 pontos, três atrás do Sport, quarto colocado. O Ceará, por sua vez, acabou caindo para a 13ª posição, com 19.

Primeiro tempo com bonitos gols na Curuzu. Logo aos quatro minutos, o estreante Cazares cruzou para Nicolas, que deu um belo voleio e abriu o placar. Aos 25 minutos, Matheus Bahia cruzou na área, Saulo Mineiro ajeitou, Erick Pulga cabeceou sem tanta força e Diogo Silva defendeu para o time bicolor.

Sem conseguir fazer a infiltração, o Ceará passou a arriscar de longe e conseguiu empatar aos 35. Rafael Ramos recebeu de Erick Pulga e acertou um bonito chute para deixar tudo igual. O gol acordou o Paysandu, que voltou ao ataque.

Aos 47, Cazares cobrou uma falta venenosa, Richard saiu socando e a bola sobrou com Esli García, que chutou. Matheus Felipe apareceu no momento certo para salvar o Ceará e levar a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, Paysandu e Ceará voltaram na trocação, mas não estavam com a pontaria afiada. Os arremates foram para fora ou ficaram nas mãos dos goleiros Diogo Silva e Richard.

Quando o jogo se encaminhava para o empate, Val Soares, que havia acabado de entrar, arriscou do meio da rua, com a perna esquerda, para fazer um golaço, aos 40, e confirmar a vitória do Paysandu, que continua invicto na Curuzu.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Avaí na sexta-feira, às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No dia seguinte, às 18h, o Paysandu recebe a Ponte Preta, no Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 1 CEARÁ

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior (Michel Macedo), Carlão, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares) e Cazares (Netinho); Jean Dias (Edinho), Nicolas e Esli García (Paulinho Boia). Técnico: Hélio dos Anjos.

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Jean Irmer (Recalde) e Lucas Mugni (Richardson); Aylon (Barceló), Saulo Mineiro e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Nicolas, aos 4, e Rafael Ramos, aos 35 minutos do primeiro tempo. Val Soares, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Silva, Jean Dias e Kevyn (Paysandu); Erick Pulga, Jean Irmer e Saulo Mineiro (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Recalde.

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).