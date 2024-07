Internacional e Athletico-PR tentam reverter vantagem para avançar às oitavas na Copa do Brasil

Mais dois classificados às oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos neste sábado. Favoritos, Internacional e Athletico saíram em desvantagem e terão desafios complicados contra Juventude e Ypiranga-RS.

Os outros confrontos da terceira fase da competição terminaram em meados de maio. Apenas os duelos envolvendo times gaúchos precisaram ser adiados devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O Grêmio também entrará em campo no domingo contra o Operário-PR.

Na última quarta-feira, o Internacional recebeu o Juventude no Beira-Rio e perdeu por 2 a 1, resultado que custou o cargo do técnico Eduardo Coudet. O interino Pablo Fernandez terá a missão de comandar o time no segundo duelo neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Juventude joga pelo empate, enquanto o Inter precisa vencer por um gol para disputar a vaga nos pênaltis ou a partir de dois gols para avançar no tempo normal, com maior placar agregado.

Essa é a mesma situação matemática para o duelo entre Athletico-PR e Ypiranga-RS, que jogam às 18h na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Em 1º de maio, os gaúchos surpreenderam, venceram por 2 a 1, com virada nos acréscimos e agora jogam pelo empate. A diferença do desafio do Athletico em relação ao Internacional é que o time paranaense vai decidir a vaga em casa, como mandante.

No domingo, em Caxias do Sul (RS), o Grêmio recebe o Ypiranga-RS, onde quem vencer fica com a vaga porque na ida, no Paraná, houve empate sem gols.

Por participarem da terceira fase, os clubes já garantiram R$ 2,205 milhões. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,465 milhões. Os seguintes times já estão garantidos nas oitavas: Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Os confrontos serão definidos por sorteio.

Confira os jogos de volta:

SÁBADO

16h

Juventude x Internacional (ida 2 x 1)

18h

Athletico-PR x Ypiranga-RS (ida 1 x 2)

DOMINGO

11h

Grêmio x Operário-PR (ida 0 x 0)