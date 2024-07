Melhor mandante, Bahia encara Cuiabá para se manter no G-4 e pressionar líderes do Brasileirão

O Bahia volta a campo para se manter no G-4 e pressionar os adversários na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16h, recebe o Cuiabá na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 17ª rodada. O adversário quer fugir da zona de rebaixamento, mas tem bom retrospecto como visitante.

O Bahia conquistou um resultado importante, ao fazer 3 a 1 no Athletico em Curitiba (PR). Assim, alcançou 30 pontos, retornando ao G-4, em quarto lugar, atrás de Botafogo e Palmeiras, ambos com 33, e Flamengo, com 31. Se vencer, só não assume a liderança pelo saldo de gols, já que atualmente tem sete, enquanto cariocas e paulistas têm 13 cada.

A campanha do Bahia se passa muito de suas partidas como mandante. O time tem o melhor retrospecto da competição: sete vitórias em sete jogos. O Cruzeiro também tem 100%, mas fez um jogo a menos.

O técnico Rogério Ceni tem algumas baixas. O atacante titular Everaldo levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Óscar Estupiñán seria uma opção, mas o Hull City, da Inglaterra, pediu o jogador de volta. Assim, Rafael Ratão e Ademir disputam vaga para formar o setor com Biel.

Ceni deu a entender que Ratão é o favorito, ao comentar a saída de Estupiñán. "É natural que o Ratão tenha mais oportunidades com a saída do Estupiñán. Eu sei como é, o atleta desanima um pouco quando não joga, é natural. O Ratão vai ser utilizado, se não iniciante, entrando no próximo jogo."

O Cuiabá não vence há cinco partidas, com quatro empates e uma derrota. Com 14 pontos, está em 16º lugar, primeiro fora da zona de rebaixamento, embora tenha um jogo a menos, já que o duelo com o Juventude no meio de semana foi adiado por conta da Copa do Brasil.

Como visitante, tem uma campanha equilibrada, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Além disso, não perde há três partidas: venceu o São Paulo por 2 a 0 e empatou com Corinthians e Flamengo, ambos por 1 a 1.

O técnico Petit pediu o retorno do atacante Deyverson, que voltou a ser relacionado após três meses. No Cuiabá desde 2022, ele soma 78 jogos, 31 gols e nove assistências. Em 2024, são 17 partidas, oito gols e sete assistências. Ele deve ficar como opção no banco de reservas. O ex-palmeirense foi afastado porque se negou a assinar a renovação de contrato com o clube cuiabano.

O lateral-direito Raylan, o volante Filipe Augusto e o atacante André Luís são outros retornos após cumprirem suspensão. Os dois primeiros devem ser titulares. O lateral-direito Matheus Alexandre, com lesão na coxa, segue fora.

Petit comemorou o tempo de preparação que teve para o jogo. "Não temos muito tempo para trabalhar, pois estamos sempre viajando. Agora tivemos uma semana e foi importante para os jogadores estarem com as famílias e fazermos ajustes no que podemos melhorar."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CUIABÁ

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Rezende, Jean Carlos, Carlos de Pena e Cauly; Biel e Rafael Ratão. Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ - Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Filipe Augusto e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).